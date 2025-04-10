В России отказались признавать новый вид спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований заявил, что в стране не будут признавать хоббихорсинг. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, разговоры о потенциальном признании хоббихорсинга являются глупостью.

«У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 - это олимпийские виды. И постоянно нарождаются какие-то новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость», — заявил Дегтярев.

Хоббихорсинг — это особый вид физической активности, который представляет собой имитацию верховой езды на игрушечной лошади. Хоббихорсеры скачут на палке с головой лошади — хорсе, выполняют различные упражнения, характерные для конного спорта: манежная езда, прыжки через препятствия и пробеги на время. При этом полноценные соревнования по хоббихорсингу нередко захватывают дух не меньше, чем события классического конного спорта, где важны скорость, сила прыжка, координация и умение ладить с животным. Разница лишь в том, что тут вместо животного — палка, к которой крепится лошадиная голова из текстиля, а всадник полагается исключительно на свою физическую форму и воображение.

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