Российская порноактриса назвала самого сексуального футболиста

Российская порнозвезда Полина Марченко назвала форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу самым сексуальным футболистом, передает «РБ Спорт» .

«Дзюба или Овечкин? Давайте так: я из Петербурга, а Дзюба был в «Зените». Поэтому я за Артема. Самый сексуальный футболист? Дзюба», — сказала Марченко.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Встреча состоится 13 апреля. Стартовый свисток главного арбитра матча запланирован на 14:30 по московскому времени.

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