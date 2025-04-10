Легенда «Спартака»: Мостовой сильнее Черчесова как тренер

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что Александр Мостовой сильнее Станислава Черчесова как тренер.

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал», — сказал Бубнов.

Также Бубнов заявил, что и комментатор Константин Генич сильнее Черчесова на тренерской работе.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

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