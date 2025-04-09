Мостовой отказался от работы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не будет работать в команде Второй лиги. Его слова приводит «Советский спорт».

По его словам, недавно по этому поводу он общался с президентом «Иртыша» Дмитрием Сычевым, который предложил ему поработать в Омске.

«С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?». Я говорю: «Нет, ни в коем случае» (смеется). Не для этого я 30 лет играл в футбол», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее футболист «Ростова» предложил в честь Александра Овечкина назвать улицу.