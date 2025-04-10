Мамиашвили: сборная Албании получила «заслуженную» медаль чемпионата Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) заявил, что не надо раздувать историю из-за ситуации произошедшей во время церемонии награждения бывшего российского борца Чермена Валиева, который выиграл золотую медаль в составе национальной команды Албании, передает РИА Новости.

«Не надо из церемонии награждения создавать событие. Наградили, поздравили, что дальше? Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль за свой вклад в его подготовку. В кавычках, конечно», — сказал Мамиашвили.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Госдуме на примере Украины объяснили, почему спорт должен быть вне политики.