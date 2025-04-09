В Госдуме на примере Украины объяснили, почему спорт должен быть вне политики

Украинские спортсмены являются заложниками ситуации, в которой они вынуждены отказываться от рукопожатий и совместных фото с атлетами из России. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Пройдет два-три года — а они ведь уже привыкли к этому. Помните, когда в первые подобные разы граждане Украины гнобили собственных спортсменов? Фактически анафеме предавали. И это было ужасно: атлетов разрывали в соцсетях, в прессе. А они потом оправдывались: «да я случайно, да я не думал». Представляете, насколько сейчас спортсмен должен об этом думать, а не о спорте?

Неслучайно говорят, что спорт должен быть вне политики — в том числе и по этим причинам. Спортсмен должен думать о результате, а не о том, где он кому руку пожмет или не пожмет, на какое допустимое расстояние может подойти. Ну что это такое...

Почему, например, запрещено сниматься с соревнований на Олимпийских играх? Потому что есть сетка трансляций. Кто-то скажет, что не будет соревноваться с тем или иным соперником по политическим причинам, — или даже целая команда откажется. Но есть трансляция, за нее заплачено, люди ждут матча или поединка. В таких случаях регламент МОК предполагает дисквалификацию — и правильно.

Очень жалко таких ребят. Они — заложники ситуации, к сожалению», – констатировала Журова.

Ранее в Госдуме ужаснулись отказу 13-летнего украинского каратиста пожать руку россиянину.