Семак о бывшем игроке «Спартака» в «Зените»: сложно было абстрагироваться от всего этого

Тренер Семак о первом голе Соболева за «Зенит»: гора с плеч

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебютном голе нападающего Александра Соболева, который он забил в матче прошлого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», передает «Матч ТВ».

«Придаст уверенности игроку. Гора с плеч у него упала. Сложно было абстрагироваться от всего этого. Забил важный в психологическом плане мяч, дальше будет легче», — сказал Соболев.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 52 очка.

Ранее у «Зенита» заметили шансы на чемпионство.