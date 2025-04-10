Стало известно, будут ли в ближайшее время обсуждать возвращение российских лыжников на турниры

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет рассматривать вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные старты на ближайшем заседании совета организации, который состоится 16 апреля, передает РИА Новости.

«Совет FIS постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос, и на данный момент нет четкого графика для принятия каких-либо решений по этому вопросу», — сказали в организации.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Олимпийский чемпион раскрыл подробности инцидента с Александром Большуновым.