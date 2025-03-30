Два биатлониста повздорили и чуть не подрались после финиша на чемпионате России

Биатлонисты Сидоров и Тулатин чуть не подрались после финиша на ЧР

Биатлонисты Евгений Сидоров и Иван Тулатин чуть не подрались после масс-старта, который прошел в рамках чемпионата России.

Спортсмены потолкали друг друга, но их вовремя разняли.

Все случилось из-за того, что в конце гонки Сидоров наехал на лыжу Тулатину, а тот ответил ему, сломав палку.

Победителем гонки стал представитель Белоруссии Антон Смольский.

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Ранее стало известно, планируют ли возвращать российских биатлонистов.