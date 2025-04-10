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Трехкратный чемпион мира раскритиковал игру СКА Ротенберга

Трехкратный чемпион мира Терещенко заявил, что у СКА Ротенберга нет стиля
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Алексей Даничев/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что не верит в уход Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского СКА, передает «Советский спорт».

«Тяжело представить уход Романа Ротенберга из СКА. Он сам себя, что ли, должен уволить? Импонирует ли мне стиль СКА? Это не стиль. «Динамо» просто переиграло СКА подчистую», — сказал Терещенко.

СКА покинул плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии первого раунда, проиграв московскому «Динамо». Этот результат стал худшим для команды за 15 лет.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Ранее Ротенберг объяснил массовый уход игроков из СКА.

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