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«Приехал из ГУЛАГа, налейте водки»: фанаты «Монреаля» посвятили песню российскому новичку команды

Фанаты «Монреаля» пошутили, что новичок команды Демидов приехал из ГУЛАГа

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» посвятили шуточную песню новичку команды Ивану Демидову, уделив в тексте внимание стереотипам об СССР и России, передает Telegram-канал «Арсен Версен».

«Дай мне дай мне дай мне форварда из России, он приехал из ГУЛАГа и играет на фланге, дай мне дай мне дай мне форварда из России, налейте ему водки, и он будет забивать всю ночь», — спели фанаты клуба.

9 апреля сообщалось, что Демидов, игравший за петербургский СКА, продолжит карьеру в «Монреале».

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина. Для петербургской команды этот результат стал худшим за последние 15 лет — в промежуток с 2011 по 2024 год армейцы всегда преодолевали первый раунд плей-офф КХЛ.

Ранее стали известны подробности контракта Ивана Демидова с «Монреалем».

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