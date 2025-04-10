«Приехал из ГУЛАГа, налейте водки»: фанаты «Монреаля» посвятили песню российскому новичку команды

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» посвятили шуточную песню новичку команды Ивану Демидову, уделив в тексте внимание стереотипам об СССР и России, передает Telegram-канал «Арсен Версен».

«Дай мне дай мне дай мне форварда из России, он приехал из ГУЛАГа и играет на фланге, дай мне дай мне дай мне форварда из России, налейте ему водки, и он будет забивать всю ночь», — спели фанаты клуба.

9 апреля сообщалось, что Демидов, игравший за петербургский СКА, продолжит карьеру в «Монреале».

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина. Для петербургской команды этот результат стал худшим за последние 15 лет — в промежуток с 2011 по 2024 год армейцы всегда преодолевали первый раунд плей-офф КХЛ.

Ранее стали известны подробности контракта Ивана Демидова с «Монреалем».