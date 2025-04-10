Капризов готов вернуться на лед после операции

Капризов впервые сыграет после операции в матче против «Сан-Хосе»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вернется в состав команды в ближайшем матче против «Сан‑Хосе». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Встреча с «Сан-Хосе» состоится 10 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.

В конце января 2025 года генеральный менеджер команды Билл Герин заявил, что Капризову предстоит операция из-за травмы нижней части тела, но потом появилась информация, что ему потребуется на восстановление больше времени.

Всего в текущем сезоне Капризов сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка. В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает восьмое место, набрав 91 балл.

До этого также из-за травмы нижней части тела он пропустил 12 игр в декабре-январе. Между повреждениями он успел сыграть три матча, в которых набрал два (0+2) очка.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

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