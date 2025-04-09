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Чемпион мира призвал ждать, кто еще уйдет из СКА в клубы НХЛ

Экс-хоккеист Кожевников: в СКА много талантов, ждем, кто уедет в НХЛ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Многие из нынешних хоккеистов петербургского СКА имеют шансы уехать в клубы Национальной хоккейной лиги вслед за нападающим Иваном Демидовым. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира Александр Кожевников.

«Демидов ушел — и Никишин, наверное, уйдет. Хотя у него еще есть контракт, но его могут выкупить. Никишин — суперталант. Демидов — тоже, но у него контракта не было. Вообще, в СКА много талантов, будем ждать других новостей», — сказал Кожевников.

Иван Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Капитан СКА Александр Никишин выступает за команду с 2022 года. По информации ряда СМИ, он также может продолжить карьеру за океаном. В частности, как утверждает портал «ВсеПроСпорт», в переходе нападающего заинтересованы в «Каролина Харрикейнз». Уточняется, что клуб и агенты ведут переговоры со СКА.

Ранее экс-тренер сборной призвал изменить формат плей-офф КХЛ.

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