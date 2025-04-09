Экс-тренер сборной призвал изменить формат плей-офф КХЛ

Проведение плей-офф Континентальной хоккейной лиги (НХЛ), начиная с четвертьфиналов конференций, пошло бы на пользу клубам. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, рассуждая о сформировавшихся четвертьфинальных парах текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Все пары достаточно интересны сами по себе. Идет прямо столкновение Востока и Запада, о котором давно и часто говорили. Вообще, по моему мнению, надо было делать плей-офф сразу с восьмерки лучших команд на Западе и Востоке. Но руководители клубов этого боятся. Хотя спортивная составляющая бы выиграла, и тренеры стали бы подходить к своей работе немного иначе, создавать систему подготовки — что в России страдает очень серьезно.

Все клубы сосредоточены на легионерах, которые занимают ведущие позиции в КХЛ. Наверное, СКА — исключение из правил, там наименьшее количество иностранных хоккеистов. А в целом, пары интересные. Будем смотреть, как команды выстроят игру. Тем более, лидеры примерно в одном ключе играют — должны быть тактические уловки и хитрости», — сказал Плющев.

Ранее Плющев поблагодарил СКА за переход Демидова в «Монреаль».