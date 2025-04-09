Экс-тренер сборной России оценил шансы россиян побить рекорд Овечкина

Никто из российских хоккеистов, в настоящее время выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не сможет побить снайперский рекорд лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Для того, чтобы делать анализ, надо быть внутри ситуации. Я не нахожусь внутри ситуации в НХЛ. Скажу так: наши игроки, выступающие в НХЛ, точно этот рекорд не побьют, хотя многие выступают на ведущих ролях в своих командах», — считает Плющев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в США отказались признавать Овечкина одним из лучших игроков НХЛ.