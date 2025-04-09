«Вашингтон» выиграл Столичный дивизион

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» стал победителем Столичного дивизиона.

Команда под руководством Спенсера Карбери по итогам очередного игрового дня окончательно закрепилась на первой позиции, сумев таким образом впервые за пять лет выиграть свой дивизион. Благодаря этому результату «столичные» получат первый посев в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, а также во втором, если сумеют туда квалифицироваться.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола.