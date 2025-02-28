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У хоккеиста Кузнецова обнаружились «серьезные проблемы»

«Спорт-Экспресс»: Кузнецов не готов играть за СКА из-за серьезных проблем
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Журналист Артур Хайруллин в своей колонке для «Спорт-Экспресса» написал, что у нападающего СКА Евгения Кузнецова имеются серьезные проблемы.

По его информации, помимо болезни, хоккеист не готов выходить на лед также по иным причинам.

«Проблемы у Кузнецова действительно серьезные. Последствия сотрясения, конечно, могут сказаться, но вряд ли это можно назвать единственной причиной, по которой он не выходит на лед. Если чуть более конкретно — если бы в КХЛ существовала программа помощи игрокам, как в НХЛ, то Кузнецов попал бы в нее», — написал Хайруллин.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее Роман Ротенберг объяснил пропажу шкафчика Евгения Кузнецова из раздевалки СКА.

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