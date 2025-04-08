Присматриваются друг к другу команды. «Интер» сбегал к чужой штрафной с мячом, «Бавария» тоже попыталась, но так далеко не дошла.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Швейцарии с Сандро Шерером во главе.
А вот стартовый состав итальянского «Интера» от Симоне Индзаги: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Карлос Аугусто, Тюрам, Мартинес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани: Урбиг, Дайер, Ким Мин Джэ, Станишич, Киммих, Геррейру, Лаймер, Горецка, Олисе, Сане, Кейн.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает итальянский «Интер» из Милана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.