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Спорт

Старые соперники в плей-офф: «Бавария» принимает «Интер» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Бавария» — «Интер». ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» принимает на своем поле итальянский «Интер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
1-й тайм
08 апреля 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0 : 0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
2'

Присматриваются друг к другу команды. «Интер» сбегал к чужой штрафной с мячом, «Бавария» тоже попыталась, но так далеко не дошла.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Швейцарии с Сандро Шерером во главе.

21:55

А вот стартовый состав итальянского «Интера» от Симоне Индзаги: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Карлос Аугусто, Тюрам, Мартинес.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани: Урбиг, Дайер, Ким Мин Джэ, Станишич, Киммих, Геррейру, Лаймер, Горецка, Олисе, Сане, Кейн.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает итальянский «Интер» из Милана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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