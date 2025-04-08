«Автомобилист» пожаловался на судейство в решающем матче раунда плей-офф

«Автомобилист» обратится в СДК КХЛ по поводу судейства матча с «Ак Барсом»

Екатеринбургский «Автомобилист» обратится в спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по поводу трех эпизодов овертайма в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против казанского «Ак Барса», которые, по мнению клуба, были с предвзятым судейством. Об этом сообщает официальной сайт команды.

«Арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против «Ак Барса», в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени», — говорится в заявлении.

В решающей встрече этой серии, которая состоялась 7 апреля на «УГМК Арене», хозяева уступили после двух овертаймов со счетом 1:2. Команды обменялись забитыми шайбами в первом периоде: на 9-й минуте забил Александр Шаров из «Автомобилиста», а на 16-й — Илья Сафонов из «Ак Барса».

Выход в следующую стадию казанцам принес точный бросок Кирилла Семенова на 4-й минуте второго овертайма.

«Ак Барс», который занял по итогам регулярного сезона пятое место, обыграл «Автомобилист», который стал четвертым, со счетом 4:3.

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