Капитан российского хоккейного клуба нецензурно обратился в своих соцсетях к судьям

Капитан «Автомобилиста» Голышев нецензурно обратился в своих соцсетях к судьям

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Анатолий Голышев после поражения от «Ак Барса» в седьмом матче серии 1/8 финала нецензурно обратился к судьям.

«Твари решают судьбы людей», — написал Голышев, использовав в конце ненормативную лексику.

Также Голышев саркастически поздравил судей с победой, использовав нецензурное слово.

В решающей встрече этой серии, которая состоялась 7 апреля на «УГМК Арене», хозяева уступили после двух овертаймов со счетом 1:2. Команды обменялись забитыми шайбами в первом периоде: на 9-й минуте забил Александр Шаров из «Автомобилиста», а на 16-й — Илья Сафонов из «Ак Барса».

Выход в следующую стадию казанцам принес точный бросок Кирилла Семенова на 4-й минуте второго овертайма.

«Ак Барс», который занял по итогам регулярного сезона пятое место, обыграл «Автомобилист», который стал четвертым, со счетом 4:3.

В 1/4 финала «Ак Барс» сыграет с московским «Динамо» или столичным «Спартаком».

Ранее «Автомобилист» пожаловался на судейство в решающем матче раунда плей-офф.