Стало известно, когда Бивол и Бетербиев смогут провести третий бой

Бивол и Бетербиев смогут провести третий бой в конце 2025 года

Геннадий Машьянов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола, рассказал, что его подопечный может провести третий поединок с Артуром Бетербиевым в конце 2025 года, передает «Матч ТВ».

«Ориентировочные сроки трилогии — конец ноября‑декабря. Когда Бивол приступит к лагерю? Сперва обсуждается вопрос по трилогии, пока нет точных сроков, Как будет ясность по этим вопросам, будем составлять план подготовки», — сказал Машьянов.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее Бивол потерял звание абсолютного чемпиона мира.