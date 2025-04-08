Фигурист Энберт раскрыл главную сложность на шоу «Титаны»

Фигурист Энберт признался, что переживал на шоу «Титаны» больше, чем на турнирах

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», что стало для него самым большим испытанием на спортивном шоу «Титаны» на ТНТ.

«Что касается психологического аспекта, то, пожалуй, главной трудностью была неизвестность. В спорте ты всегда знаешь, к чему готовишься. Но когда ты приходишь на шоу «Титаны» и перед тобой открываются ворота, то появляется ощущение неопределенности.

Это незнание того, что тебя ждет, действительно может взволновать. Порой оно вызывало даже больше переживаний, чем у меня было перед соревнованиями», — рассказал Энберт.

Также фигурист отметил самое сложное испытание в физическом плане.

«У меня остались яркие воспоминания об испытании на кольцах. Эта нагрузка — что-то необычное для фигуристов. В парном катании мы в основном поднимаем партнера и держим вес на вытянутых руках, а не висим и удерживаем свой собственный вес. Все, что касается висов на руках, стало для меня настоящим испытанием: это было непривычно и неудобно, очень тяжело», — признался Энберт.

Фигурист дошел до шестого выпуска проекта.

В рамках шоу «Титаны» 111 сильнейших атлетов России, отобранных искусственным интеллектом из различных видов спорта, борются за титул лучшего и денежный приз в размере 10 млн рублей. Количество участников сокращается с каждым выпуском.

Ранее Энберт признался, что его очень пугала травматичность и риски на шоу «Титаны».