В «Вашингтоне» рассказали, что Овечкин отказался сниматься в шоу

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис сообщил, что капитан команды россиянин Александр Овечкин отказался от участия в съемках шоу The Tonight Show. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Алекса пригласили на несколько телешоу, в том числе и на The Tonight Show в Нью-Йорке. Овечкин сказал, что устал. Он хочет проявить уважение к тренеру и одноклубникам. По словам Овечкина, сейчас не время для подобных вещей», — заявил Леонсис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее фермер подарил Овечкину корову.