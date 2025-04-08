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Американский хоккеист ответил, может ли он побить рекорд Овечкина

Американский хоккеист Мэттьюс не думает о возможности превзойти рекорд Овечкина
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Peter Power/AP

Американский нападающий клуба НХЛ »Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что не думает о том, сможет ли в будущем побить новый снайперский рекорд россиянина Александра Овечкина. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«До этого еще очень далеко, многое нужно пройти. Я не думаю, что мне вообще следует участвовать в таких разговорах. Овечкин только что побил рекорд. Мне до этого очень далеко, не думаю, что стоит заострять внимание на себе», — заявил Мэттьюс.

7 апреля НХЛ предсказала, что при текущем темпе результативности американец может побить рекорд Овечкина в сезоне-2034/35, когда ему будет 37 лет.

На счету 27-летнего Мэттьюса 398 шайб в 623 играх. В текущем сезоне он отличился 30 раз в 61 матче. Американец трижды становился лучшим снайпером НХЛ. Лидером по этому показателю также является Овечкин — он выигрывал гонку бомбардиров девять раз.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Ранее Ольга Бузова назвала Овечкина героем нации.

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