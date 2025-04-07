Ольга Бузова назвала Овечкина героем нации

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Telegram-канале поздравила нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом.

Бузова призналась, что давно дружит с Овечкиным. Она заявила, что счастлива называть хоккеиста своим другом. Артистка считает, что спортсмен победил не без помощи своей жены – модели Анастасии Шубской.

«Сашка! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость России! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом! Настя, жду встречи. Это и твоя победа тоже. Люблю», — заявила телеведущая.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее интерес к биографии Овечкина вырос среди россиян.