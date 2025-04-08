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Боксер Цзю оценил решение Бивола отказаться от титула WBC

Костя Цзю об отказе Бивола от титула WBC: правильное решение
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tszyucup.com

Абсолютный чемпион мира Константин Цзю выразил поддержку россиянину Дмитрию Биволу после его отказа от титула Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это правильное решение, боксеры выбирают то, что им важнее, что считают более нужным прямо сейчас. С Бенавидесом все нормально будет, еще в будущем успеют провести этот бой. Сейчас же Биволу нужно готовиться к третьему бою с Бетербиевым», — заявил Цзю.

Ранее сообщалось, что Бивол отказался от боя с обязательным претендентом на пояс WBC американцем Дэвидом Бенавидесом ради проведения третьего боя против соотечественника Артура Бетербиева.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений.

Ранее мексиканский боксер отказался от реванша с Биволом.

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