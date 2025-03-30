Мексиканский боксер отказался от реванша с Биволом

Мексиканский боксёр Сауль Альварес не будет проводить реванш с россиянином Дмитрием Биволом, передает ТАСС.

«Мы пока не рассматриваем эту историю. У нас есть другие варианты в качестве соперников», — заявили представители Альвареса.

Альварес уступил Биволу в мае 2022 года. и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжёлой весовой категории.

23 февраля Бивол в 12-раундовом поединке одолел судейским решением Артура Бетербиева. Бивол выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

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