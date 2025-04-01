Стало известно, на сколько выбыл самый дорогой игрок мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий команды Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Врачи сказали мне, что он пропустит от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов», — рассказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет €200 млн.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 48 очков за 29 туров. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 70 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити».