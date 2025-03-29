Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту «Манчестер Сити»

Нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда обвинили в нанесении травмы женщине, которая работала в костюме инопланетянина перед матчем с «Саутгемптоном». Об этом пишет The Sun.

Указано, что женщина позировала для фотографии на стадионе, когда почувствовала два удара по затылку. Она продолжила свою работу, несмотря на плохое самочувствие из-за этого, она позднее ее стошнило, начала беспокоить боль в шее и голове. Она была вынуждена обратиться в больницу, однако томография не выявила никаких повреждений.

«Мне было обидно, потому что это я пострадала, но вопросы задавали тоже мне. Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять это дело», — поделилась она.

В клубе сообщили, что провели расследование инцидента, однако не обнаружили доказательств, что травму женщина получила именно таким образом, каким указала. Также в «Манчестер Сити» подтвердили, что пострадавшая обратилась в полицию, однако отметили, что никаких действий сотрудники правопорядка пока не приняли.

В текущем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» в 39 поединках, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей.

Ранее Холанд установил уникальное достижение.