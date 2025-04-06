ЦСКА может уволить главного тренера

ЦСКА может уволить Воробьева и пригласить на его место Федорова

Четыре поражения московского ЦСКА от минского «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина могут стать поводом для тренерской перестановки. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Артур Хайруллин.

По информации источника, на место Ильи Воробьева может прийти Сергей Федоров, уже имевший опыт работы на тренерском мостике армейского коллектива. Под его руководством столичный клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

5 апреля ЦСКА проиграл минскому «Динамо» 2:6 и окончательно уступил в серии со счетом 2-4.

3 апреля уступил белорусской команде со счетом 0:7. Это поражение стало для армейцев крупнейшим в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 16 лет. Примечательно, что прежде москвичи проигрывали с таким же счетом и так же динамовцам из белорусской столицы.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.