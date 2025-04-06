Легенда советского хоккея заявил о мотивации Овечкина после рекорда в НХЛ

Лидеру команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забросившему рекордную 895-ю шайбу, не нужна дополнительная мотивация, чтобы забивать и после того, как он забросит 900-ю шайбу. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР Борис Майоров.

«Будет ли у него мотивация забивать после 900-й шайбы? А при чем здесь мотивация? Он — нападающий, и его дело — забивать. Если у него на протяжении 20 лет мотивация была, то сейчас ее не будет? И, кстати говоря, когда он начинал играть в НХЛ, думал ли он, что побьет рекорд Гретцки? Мотивация ни при чем», — убежден Майоров.

Овечкин забросил историческую 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он превзошел державшееся 26 лет достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки и единолично стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После его гола матч был приостановлен для церемонии чествования россиянина, он получил поздравления лично от Гретцки.

Примечательно также, что лидер «Вашингтона» догнал Гретцки по количеству матчей в североамериканской лиге. Игра против «Айлендерс» стала для Овечкина 1487-й — столько же встреч провел и канадец. В предыдущей встрече, когда «Вашингтон» обыграл «Чикаго» 5:3, россиянин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки — на это ему потребовалось на матч меньше, чем выдающемуся канадскому форварду.

Ранее в «Динамо» высказались о дальнейшей карьере Овечкина.