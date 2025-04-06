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Тарасова назвала произведением искусства турнир на Байкале

Тарасова: турнир на Байкале — подарок, но постоянно его проводить не стоит
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произведением искусства новый турнир фигуристов «Открытие Байкала», отметив, что каждый год проводить такие соревнования не стоит. Ее слова приводит ТАСС.

«Счастье хотя бы просто попасть туда, а мы увидели выступления лучших фигуристов наших дней. Думаю, что всем стоило сделать отдельные номера для Байкала. Но не стоит делать эти соревнования ежегодными — этот турнир как подарок каждому из нас как произведение искусства», — заявила Тарасова.

Соревнования на льду озера Байкал состоялись 6 апреля и были организованы Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Победу в соревнованиях девушек одержала Анна Фролова, а у мужчин чемпионом стал Глеб Лутфуллин.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Тарасова назвала нового президента МОК справедливым.

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