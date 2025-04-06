«Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина

В шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина 2025 года челябинский «Трактор» оказался сильнее владивостокского «Адмирала».

Встреча прошла во Владивостоке на «Фетисов Арене» и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче на 30-й минуте игры открыл Сергей Телегин с передач Андрея Блажиевского и Чарльза Робинсона. Окончательный счет в матче установил Владимир Ткачев, поразивший пустые ворота после ассиста от Сергея Дер-Аргучинцева.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Трактора». Таким образом, команда под руководством Бенуа Гру квалифицировалась во второй раунд плей-офф, ее соперник определится позднее.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

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