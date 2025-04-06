В НХЛ повторили редкое достижение Овечкина и Ковальчука

Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс» (5:1).

Благодаря трем заброшенным шайбам Пастрняк довел общее число шайб в сезоне-2024/25 до сорока — это его четвертый подряд сезон в НХЛ. В XXI веке более продолжительная серия с 40+ голами покорялась лишь троим — Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (четыре сезона кряду), Александру Овечкину из «Вашингтона» (пять сезонов), а также Илье Ковальчуку (шесть сезонов).

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Евгений Малкин поздравил Александра Овечкина с повторением рекорда Гретцки.