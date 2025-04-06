Малкин поздравил Овечкина с рекордом Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих соцсетях поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против «Чикаго Блэкхоукс».

Спортсмен опубликовал фотографию с драфта 2004 года, где Овечкин был выбран под первым номером, а Малкин — под вторым.

«894. Великий!» — подписал совместное фото Малкин.

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее в НХЛ повторили редчайшее достижение Овечкина.