Экс-президент «Спартака» Червиченко саркастически отреагировал на гол Соболева

Червиченко о Соболеве: надо быть серьезным профессионалом, чтобы забить с метра

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на первый гол Александра Соболева за петербургский «Зенит», отметив, что надо быть серьезным профессионалом, чтобы забить с метра, передает «Чемпионат».

«Очень тяжелый и трудовой гол Соболева. Надо быть серьезным профессионалом, чтобы забить с метра в пустые ворота. Если партнеры будут ему все время делать такие подарки, Соболева прорвет», — сказал Червиченко.

Соболев отличился в матче с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 49 очков.

Ранее московскому «Спартаку» предрекли потерю очков в матче с «Ростовом».