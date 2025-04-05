Легендарный теннисист надеется, что рекордная шайба не будет забита в пустые ворота

Теннисист Кафельников: надеюсь, рекордная шайба не будет забита в пустые ворота

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников в своих соцсетях выразил надежду на то, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин забросит рекордную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не в пустые ворота.

«Очень надеюсь, что рекордная шайба не будет забита в пустые ворота», — написал Кафельников.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее агент Овечкина оценил его слова о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота.