Агент Овечкина оценил его слова о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, согласился со своим клиентом, который заявил, что не хочет забрасывать 895-ю шайбу в пустые ворота, передает «Чемпионат».

«Не хочет — и правильно, что не хочет. Абсолютно с ним согласен. Должен быть рабочий гол», — сказал Чистяков.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее легендарный чешский хоккеист поаплодировал Овечкину после 894-й шайбы в НХЛ.