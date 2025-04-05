Олимпийский чемпион: Овечкин сокрушал все на своем пути

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук признался, что никогда не попадал под силовые приемы игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».

«Но партнеры мои, конечно, попадали. Тем более если это игры на вылет. Чем важнее игра, тем Овечкин становился сильнее, быстрее, могучее. Он сокрушал все на своем пути», — заявил Ковальчук.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее рекорд Овечкина заставил Гретцки загрустить.