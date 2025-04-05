«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Сильянов, Морозов, Монтес.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вендел, Энрике, Кассьерра, Лусиано, Мимович, Мостовой, Барриос.

Встреча состоится 5 апреля. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

В настоящее время в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший после 22 туров 49 очков. Вторым с отставанием на три балла идет петербургский «Зенит», замыкает тройку «Спартак» — у него 44 очка. «Локомотив» идет на шестой строчке, имея в активе 40 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА рассказали, как будут возвращать Россию на турниры.