Одноклубник Овечкина пропустил рекордный гол из-за Гретцки

Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши заявил, что не увидел вживую 894-й гол Александра Овечкина, потому что в момент взятия ворот бежал поздороваться в ложу к Уэйну Гретцки. Его слова приводит RMNB.

«Уэйн был на арене, и некоторые из нас хотели попривествовать его в ложе нашего владельца. Мы решили, что пройдем туда по-быстрому, но услышали рев и подумали: «Нет, не может быть». Мы подбежали, увидели это, и я такой: «Не могу поверить, что мы это пропустили», — заявил Оши.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал несостоявшийся 895-й гол в НХЛ.