Овечкин рассказал, какое сообщение получил от Гретцки

Овечкин рассказал о сообщении от Гретцки перед матчем с рекордным голом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против «Чикаго» заявил, что канадец Уэйн Гретцки пожелал ему перед игрой не повторить, а побить его снайперский рекорд. Слова Овечкина приводит «Матч ТВ».

Для того, чтобы единолично возглавить таблицу лучших снайперов в истории, 39-летнему капитану «Кэпс» необходимо было забросить три шайбы.

«Общались ли мы с Гретцки перед игрой? Да, мне написал перед игрой. Написал вот что: «Забей три, чтобы закончилась эта история» — заявил Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки заявил, что его живший в России дед обрадовался бы рекорду Александра Овечкина.