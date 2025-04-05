Тренер «Вашингтона» сравнил величие Овечкина и Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил поздравления по поводу 894-го гола в регулярных чемпионатах от главного тренера своей команды Спенсера Карбери. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

По его словам, минувшим вечером 39-летний россиянин сумел сравняться в величии с канадским форвардом Уэйном Гретцки.

«Это было величайшей привилегией — наблюдать за вами, ребята, этим вечером! Эта шайба прямо здесь — 894-я заброшенная в этой лиге. И она позволила сравняться с величайшим игроком, который когда-либо играл. Теперь их двое! Ови, быть частью этого достижения — большая честь от нас всех, кто находится здесь в эту минуту», — заявил Карбери.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин поблагодарил россиян за поддержку в походе за рекордом Уэйна Гретцки.