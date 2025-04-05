Гретцки поздравил Овечкина в раздевалке «Вашингтона»

Гретцки поздравил Овечкина с 894-й шайбой в НХЛ в раздевалке «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил поздравления по поводу 894-го гола в регулярных чемпионатах от канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

Гретцки по окончании игры против «Чикаго Блэкхоукс» спустился в раздевалку «Кэпс», где поприветствовал Овечкина и обменялся с ним теплыми словами.

«Поздравляю, Алекс!» — заявил Гретцки.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин сделал круг почета после рекордной шайбы.