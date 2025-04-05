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Овечкин: никогда не думал, что смогу повторить рекорд Гретцки

Овечкин после 894-го гола поблагодарил семью и болельщиков
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Его интервью американским телеканалам опубликовала пресс-служба клуба в соцсети «Х».

«Это весело. Я уверен, что все наслаждаются этим моментом, потому что это что-то особенное. Сделать это на домашней арене, перед болельщиками, друзьями, семьей. И Уэйн тоже здесь. Это огромная честь, это исторический момент — потрясающе!

Что это значит для меня? Очень многое. Не знаю, что сказать, меня переполняют эмоции. Никогда не думал, что смогу достичь этой отметки. Я всегда говорил, что в этом заслуга команды, моих партнеров, моей семьи, моей мамы, моей жены. Они всегда поддерживали меня во всем, что необходимо.

Что я скажу семье? Я люблю вас. Мама, Настя, мои дети, мой отец, которого нет с нами. Это прекрасно. Спасибо за все, я очень вас люблю.

Болельщики, спасибо вам огромное за поддержку. Это удовольствие, невероятная атмосфера на каждой игре. Без вашей поддержки меня бы здесь не было и не было бы этого гола», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго», в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся с Гретцки. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ по победным шайбам.

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