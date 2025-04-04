Ротенберг раскрыл, почему не боялся вылета из плей-офф в сегодняшней игре

Ротенберг: не боялся вылета, потому что «на ленинградской улице не очкуют»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после пятой игры серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» рассказал, почему не боялся вылета из Кубка Гагарина в овертайме этого матча.

«На ленинградской улице не очкуют», — заявил Ротенберг.

Встреча, которая состоялась на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей после овертайма.

Уже на 2-й минуте матча первую шайбу петербуржцев забросил Сергей Плотников. На 5-й минуте Артем Михеев сравнял счет. На 29-й минуте Иван Демидов снова вывел СКА вперед, но на 46-й минуте Джордан Уил снова восстановил равновесие. В третий раз СКА вышел вперед на 53-й минуте благодаря голу Александра Никишина, но динамовцы смогли в очередной раз сравнять и перевести игру в дополнительное время — забил Артем Ильенко на 58-й минуте.

Победу коллективу Романа Ротенберга принес Сергей Сапего на 12-й минуте первого овертайма.

Благодаря этой победе, СКА смог остаться в этой серии — «Динамо» теперь ведет со счетом 3:2. Шестая игра в серии до четырех побед состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее Ротенберг назвал легионеров «Динамо» петухами.