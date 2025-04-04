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Чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры

Чемпион мира Хуммельс завершит карьеру по окончании сезона
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Global Look Press

Защитник итальянской «Ромы» и сборной Германии Матс Хуммельс в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

«Конец. Какое путешествие! Спасибо», — написал Хуммельс.

На протяжении карьеры 36-летний футболист выступал за «Боруссию», «Баварию» и «Рому». Больше всего матчей он сыграл в составе дортмундского коллектива. В 508 матчах за «черно-желтых» он забил 38 мячей и сделал 23 результативные передачи.

Хуммельс пять раз становился чемпионом Германии: дважды это произошло с «Боруссией» и трижды — с «Баварией». Также в активе футболиста три Кубка Германии и пять Суперкубков Германии.

В составе немецкой сборной Хуммельс стал чемпионом мира в 2014 году.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Андрей Шевченко связал политику и проигрыш на выборах УЕФА.

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