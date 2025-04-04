Энберт назвал фигуристов, достойных поехать на олимпийский отбор от России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», кого из российских фигуристов он отправил бы на олимпийский отбор накануне Игр в Милане — 2026.

«В данном контексте я сторонник спортивного принципа. Мы уже провели чемпионат России, финал Гран-при, и именно те спортсмены, которые заняли высшие позиции, станут наиболее достойными кандидатами на поездку и завоевание квот на Олимпиаду.

На данный момент для меня это Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Петр Гуменник и Аделия Петросян — это наши чемпионы, которые заслуживают представлять нашу страну на Олимпийских играх и отборочных турнирах. Вторые и третьи номера сборной также, согласно спортивному принципу, находятся в резерве», — сказал Энберт.

Олимпийский призер призвал не ориентироваться на критерии по типу, кто из фигуристов «перспективнее, моложе или старше».

«Мы все-таки ориентируемся на реалии спорта, где существуют четкие спортивные критерии, и судьи точно знают, по каким параметрам оценивают каждого спортсмена», — подчеркнул Энберт.

Отборочный турнир на Олимпийские игры по фигурному катанию состоится в сентябре 2025 года в Пекине. В нем примут участие российские фигуристы, которые смогут получить нейтральный статус. Однако количество российских спортсменов ограничено — по одному участнику или дуэту в танцах на льду, спортивных парах, мужском и женском одиночном катании.

Именно те фигуристы, которые поедут на отбор, должны будут затем принять участие в Играх. Исключение — травма спортсменов.

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