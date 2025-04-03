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Украина попросила УЕФА не возвращать российские клубы и сборную

УАФ попросила не возвращать российские клубы и сборную на турниры УЕФА
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Shamil Zhumatov/Reuters

Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) попросили чиновников из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить возвращения российских клубов и национальной сборной на международные турниры. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте УАФ.

В нем говорится, что на данный момент не устранены те причины, по которым Россия была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, вследствие чего «ни о каком возвращении не может быть и речи».

«Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений», — заявили в УАФ.

Также в УАФ считают, что допуск российских команд и сборных подорвет целостность УЕФА и нарушит безопасность проведения матчей.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА рассказали, как будут возвращать Россию на международные турниры.

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