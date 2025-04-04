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«Челси» победил «Тоттенхэм»

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче 30-го тура АПЛ
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Dylan Martinez/Reuters

В заключительном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» обыграл «Тоттенхэм».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте с передачи Коула Палмера забил Энцо Фернандес.

После этой победы команда под руководством Энцо Марески набрала 52 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Тоттенхэм» с 34-ю баллами сохранил за собой 14-е место в таблице АПЛ.

В следующем туре «Челси» сыграет в гостях против «Брентфорда». Эта игра состоится в воскресенье, 6 апреля. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Тоттенхэм» проведет игру 31-го тура АПЛ на домашнем поле против »Саутгемптона». Этот матч также пройдет 6 апреля, игра начнется в 16:00 мск.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В турнирной таблице АПЛ за восемь туров до конца текущего сезона лидирует «Ливерпуль», опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 12 баллов.

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